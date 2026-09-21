Conforme as regras do certame, o sistema será aberto para o recebimento de propostas às 8h do dia 15 de outubro

Terreno no Segundo Distrito de Rio Branco/Foto: Reprodução

O governo do Acre vai colocar à venda, por meio de leilão eletrônico, um imóvel estadual localizado no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco. O valor mínimo para aquisição será de R$ 330 mil.

O certame será conduzido pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e ocorrerá na segunda quinzena de outubro. Todo o processo de apresentação de lances será feito pela internet, utilizando o Sistema Eletrônico de Leilões do Estado do Acre (SEL Acre).

O imóvel fica na Rua 24 de Janeiro e possui terreno com 877,4 metros quadrados, além de perímetro de 163,3 metros. A propriedade integra o patrimônio do Estado e consta no 1º Ofício do Registro de Imóveis de Rio Branco, sob a matrícula nº 13.620.

Leilão começa em outubro

Conforme as regras do certame, o sistema será aberto para o recebimento de propostas às 8h do dia 15 de outubro. Os interessados terão até as 13h do dia 22 de outubro para apresentar seus lances, sempre considerando o horário local de Rio Branco.

A disputa partirá de R$ 330 mil, e cada nova oferta deverá superar a anterior em, no mínimo, R$ 1 mil.

Poderão disputar o imóvel tanto pessoas físicas quanto empresas. Para isso, será necessário realizar cadastro no sistema de leilões e fazer a autenticação por meio da conta Gov.br, além de cumprir as demais exigências estabelecidas no edital.

Quem quiser conhecer a propriedade antes de apresentar uma proposta poderá solicitar uma visita. O agendamento deve ser feito pelo e-mail dejal.sead@ac.gov.br, dentro dos prazos definidos para o leilão.

Comprador poderá parcelar em até 120 vezes

O edital permite que o vencedor pague o imóvel à vista ou de forma parcelada. Caso escolha o parcelamento, será necessário desembolsar uma entrada correspondente a, pelo menos, 15% do valor do lance vencedor.

O restante poderá ser dividido em até 120 parcelas mensais, conforme as condições previstas no edital.

As regras também estabelecem direito de preferência para o participante que comprovar ser ocupante do imóvel, desde que cumpra os requisitos exigidos no processo de venda.