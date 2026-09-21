Primavera começa nesta terça e pode trazer novas ondas de frio ao Acre

Previsão é do pesquisador Davi Friale/Foto: ContilNet

A primavera de 2026 se aproxima! No dia 22 de setembro de 2026, às 19h05 (horário local), o Acre e todo o Hemisfério Sul dão as boas-vindas à essa estação do ano. O momento é marcado pelo equinócio, fenômeno em que o dia e a noite têm a mesma duração em qualquer lugar da Terra.

De acordo com o meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui, partir desta data, os dias em solo acreano tornam-se gradativamente mais longos que as noites. O pico dessa mudança ocorre em 21 de dezembro, no dia mais longo do ano, marcando a transição para o verão.

No Acre, a primavera marca a transição direta para o período de chuvas, ganhando força especialmente a partir de dezembro. Durante o mês de outubro e a primeira quinzena de novembro, a combinação entre o calor intenso e a umidade trazida do Oceano Atlântico costuma provocar temporais severos na região, acompanhados de fortes ventanias e descargas elétricas.

Embora as chuvas de novembro comecem a diminuir as temperaturas elevadas, a passagem de frentes frias de origem polar ainda pode atingir o Acre, provocando queda de temperatura moderada.

Com base no comportamento recente dos oceanos Atlântico e Pacífico, o El Niño nos últimos 60 anos, não há indicativos de eventos meteorológicos extremos para o Acre nesta primavera de 2026.

As estimativas apontam para chuva e temperatura dentro da média. Nos primeiros 45 dias da primavera, poderão ocorrer temperais, com chuvas fortes, raios e ventanias. “A chegada de ondas de frio polar também deverá ocorrer, porém, sem que declinem acentuadamente a temperatura”, diz Friale.