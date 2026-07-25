Roberta Lima e Gigi Hanan celebram final da Rainha do Rodeio 2026

Campeã da seletiva receberá prêmio de R$ 10 mil; Princesa e Madrinha dos Peões levarão R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente/ Foto: ContilNet

A grande final do concurso Rainha do Rodeio 2026, realizada neste sábado (25), reúne beleza, tradição e expectativa em frente ao Palácio Rio Branco.

O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com as colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan.

Para Gigi Hanan, a expectativa é de uma noite especial, marcada pelo alto nível das candidatas e pela valorização do concurso.

“Essa noite promete ser um evento grandioso são 12 meninas que estão preparadas pra disputar o concurso Rainha do Rodeio e hoje três levarão um prêmio maravilhoso. A Rainha tem o prêmio de 10 mil reais, a princesa 5 mil reais e a Madrinha dos Peões 3 mil reais, então é uma festa linda elas são maravilhosas cada uma mais linda que a outra, e será uma noite linda. O ensaio ontem foi sensacional, a apresentação será mais linda ainda”, destacou.

Já a colunista Roberta Lima contou que a chuva no início da noite gerou preocupação, mas destacou que o clima acabou colaborando para a realização do evento.