26/07/2026
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Roberta Lima e Gigi Hanan celebram final da Rainha do Rodeio 2026

Rainha do Rodeio 2026 distribuirá R$ 18 mil em prêmios para vencedoras em Rio Branco

Por Juan Vinícius, ContilNet 25/07/2026 às 20:41
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Roberta Lima e Gigi Hanan celebram final da Rainha do Rodeio 2026
Campeã da seletiva receberá prêmio de R$ 10 mil; Princesa e Madrinha dos Peões levarão R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente/ Foto: ContilNet

A grande final do concurso Rainha do Rodeio 2026, realizada neste sábado (25), reúne beleza, tradição e expectativa em frente ao Palácio Rio Branco.

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O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com as colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan.

Gigi Hanan e Roberta Lima destacaram o ensaio geral e a preparação das 12 participantes do concurso/ Foto: ContilNet

Para Gigi Hanan, a expectativa é de uma noite especial, marcada pelo alto nível das candidatas e pela valorização do concurso.

“Essa noite promete ser um evento grandioso são 12 meninas que estão preparadas pra disputar o concurso Rainha do Rodeio e hoje três levarão um prêmio maravilhoso. A Rainha tem o prêmio de 10 mil reais, a princesa 5 mil reais e a Madrinha dos Peões 3 mil reais, então é uma festa linda elas são maravilhosas cada uma mais linda que a outra, e será uma noite linda. O ensaio ontem foi sensacional, a apresentação será mais linda ainda”, destacou.

Evento promovido pela Sete reúne público e autoridades no Centro de Rio Branco./ Foto: ContilNet

Já a colunista Roberta Lima contou que a chuva no início da noite gerou preocupação, mas destacou que o clima acabou colaborando para a realização do evento.

“Estávamos com uma expectativa muito grande e, quando começou a chover, ficamos apreensivos. Mas, graças a Deus, a chuva passou e o clima ficou muito agradável. A festa promete ser maravilhosa. Temos 12 candidatas lindas, preparadas e prontas para fazer um grande espetáculo”, afirmou.

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