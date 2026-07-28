Santa Rosa busca microtrator para fortalecer a produção rural

Edital poderá ser consultado até dia 11

Máquina apoiará ações da agricultura/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus abriu uma licitação para adquirir um microtrator agrícola destinado às ações da Secretaria Municipal de Agricultura. O equipamento deverá reforçar o suporte oferecido às atividades rurais do município.

O processo será realizado por meio do Pregão Eletrônico nº 4/2026. A compra integra o Convênio nº 986394/2025, firmado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

As empresas interessadas poderão consultar o edital entre os dias 29 de julho e 11 de agosto. O documento estará disponível na sede da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Também será possível solicitar o material pelo endereço eletrônico licitacao@santarosadopurus.ac.gov.br ou consultar as informações no Portal das Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre.

A abertura do certame está marcada para o dia 12 de agosto, às 9h, pelo horário do Acre. As especificações do microtrator e as condições para participação estão reunidas no termo de referência.

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (28).