Medida publicada nesta quarta-feira (29) evita a necessidade imediata de um novo processo seletivo

A extensão da validade busca garantir maior flexibilidade à Ufac para suprir vagas temporárias de docentes. /Foto: Reprodução

A validade do processo seletivo simplificado para professores substitutos da Universidade Federal do Acre (Ufac) foi estendida por mais um ano. A decisão consta na Portaria nº 2.442, publicada nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial da União (DOU).

A medida, assinada pela reitora Guida Aquino, prorroga por 12 meses a vigência do resultado final do certame realizado por meio do Edital Prograd nº 59/2025. Com isso, a instituição poderá continuar convocando candidatos aprovados para atender às demandas temporárias de ensino, conforme a necessidade.

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O resultado do processo seletivo havia sido homologado em 16 de dezembro de 2025. Com a prorrogação, a lista de aprovados permanecerá válida até 16 de dezembro de 2027, ampliando o período em que a universidade poderá utilizar o cadastro de candidatos sem a necessidade de abrir um novo processo seletivo.

A extensão da validade busca garantir maior flexibilidade à Ufac para suprir vagas temporárias de docentes, assegurando a continuidade das atividades acadêmicas enquanto houver necessidade de contratação de professores substitutos.