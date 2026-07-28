Competição reunirá atletas da capital/Foto: João Valente/Arquivo Pessoal

Rio Branco prepara a segunda edição da Super Copa de Futsal, competição criada para ampliar a prática esportiva e promover a integração entre atletas de diferentes bairros da capital acreana.

A Secretaria Municipal de Esportes abriu um chamamento público para selecionar uma entidade sem fins lucrativos que ficará responsável pelo planejamento, pela organização e pela realização do torneio.

O projeto prevê a criação do regulamento, a definição do formato da disputa, a organização das inscrições e a montagem das tabelas de jogos. A entidade selecionada também deverá contratar a equipe de arbitragem e oferecer suporte técnico durante a competição.

Além disso, estão previstas a aquisição de bolas, redes, coletes, uniformes, troféus e medalhas. O planejamento inclui serviços de divulgação, filmagem, cobertura fotográfica e produção de materiais gráficos.

A programação terá cerimônias de abertura e encerramento. Após a realização dos jogos, a organização deverá apresentar relatórios técnicos e financeiros sobre o cumprimento das atividades estabelecidas.

O edital da segunda Super Copa de Futsal foi publicado na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado.