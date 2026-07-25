Grupos de torcedores do interior chegaram em micro-ônibus e levaram cartazes para incentivar participantes

Grupos de torcedores do interior chegaram em micro-ônibus e levaram cartazes para incentivar participantes/ Foto: Samuel Moura

A expectativa toma conta do público para a grande final do concurso da Rainha do Rodeio 2026, realizada neste sábado (25), em frente ao Palácio Rio Branco, em Rio Branco.

Com torcidas organizadas, cartazes e muita animação, familiares e amigos das 13 candidatas chegaram ao local para acompanhar a disputa pelos títulos de Rainha do Rodeio, Princesa do Laço e Madrinha dos Peões, que representarão a Expoacre 2026.

Entre os torcedores está o influenciador Diego Souza, que veio de Senador Guiomard para apoiar a candidata Maísa Valadão.

Segundo ele, a expectativa é de que a representante do município faça uma grande apresentação.

“A expectativa está muito grande. A Maísa vai fazer uma apresentação belíssima e a gente trouxe toda a família para prestigiar esse momento. É uma festa muito bonita, todas as candidatas estão lindas, mas a nossa torcida é para a Maísa. Tenho certeza de que ela vai representar muito bem Senador Guiomard e chegar com a coroa”, afirmou.

Quem também fez questão de acompanhar a final foi Mylla Estefany, que viajou com a torcida em um micro-ônibus.

“Minha candidata é a Maísa Valadão, lá de Senador Guiomard e eu tenho certeza que a apresentação dela vai ser lindíssima Assim como foi no ano passado lá em Senador Guiomard. Estamos aqui, né, todo mundo Trazendo aí energias positivas Boas vibrações E eu tenho certeza que ela vai dar o melhor dela”

Ela destacou que o grupo enfrentou a chuva, mas não perdeu o entusiasmo para incentivar a candidata.

“Não tem tempo ruim. Com chuva, sem chuva, estamos aqui pra torcer e estamos aqui pra fazer isso. A chuva passou, graças a Deus, e vai ser uma apresentação linda, tenho certeza”

Promovido pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), o concurso marca a contagem regressiva para a Expoacre 2026.

A grande final também é transmitida ao vivo pelo canal TV ContilNet no YouTube, em parceria com a produtora Rio Branco Filmes e a Top Mídia.

Veja o vídeo: