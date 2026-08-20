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Touro ataca carro e chifre passa perto de passageiro na Espanha

Animal quebrou o vidro e empurrou o veículo

Por Redação ContilNet
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Touro ataca carro e chifre passa perto de passageiro na Espanha
Chifre atravessou o vidro do veículo/Foto: Reprodução

Passageiros de um carro viveram momentos de tensão após o veículo ser atacado por um touro de grande porte em Iniépal, na província de Guadalajara, na Espanha. O caso ocorreu na quarta-feira (19), durante uma tradicional atividade das festividades locais.

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Imagens gravadas de dentro do automóvel mostram o animal mudando de direção repentinamente e avançando contra a lateral do veículo. Durante o ataque, um dos chifres atravessou o vidro traseiro e passou perto de um passageiro.

Na sequência, o touro ficou momentaneamente preso à estrutura do carro e chegou a empurrar o automóvel por alguns metros. Apesar do susto e dos danos provocados pelo impacto, nenhum dos ocupantes ficou ferido.

O incidente aconteceu durante o chamado “Encierro por el campo”, tradição espanhola que envolve a condução de touros por áreas abertas e integra a programação festiva de municípios da região.

O registro ganhou repercussão nas redes sociais ao mostrar a proximidade do chifre com um dos passageiros e a tentativa dos ocupantes de se proteger enquanto o animal investia contra o carro.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Veja
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