Jovem sofreu fraturas nos braços e pernas, além de danos nos nervos

Turista caiu de quase 12 metros na Índia/Foto: Reprodução

Um turista de 24 anos ficou gravemente ferido após despencar de uma tirolesa em um resort de Dandeli, no estado de Karnataka, na Índia. A queda, de aproximadamente 12 metros, foi registrada pelo irmão da vítima.

O acidente ocorreu no dia 3 de julho, mas as imagens ganharam repercussão internacional nesta semana. A vítima foi identificada como Kuber Surpur, morador do distrito de Vijayapura.

No vídeo, Kuber aparece usando capacete e equipamentos de segurança enquanto inicia o percurso. Poucos segundos depois, o mecanismo que o mantinha preso à estrutura falha e ele cai em uma área de vegetação.

O jovem sofreu fraturas nos dois braços e nas duas pernas, além de lesões nos nervos. Inicialmente, ele foi levado ao Hospital Público de Dandeli e, devido à gravidade dos ferimentos, acabou transferido para uma unidade especializada em Miraj.

Kuber já passou por cirurgia e deverá ser submetido a novos procedimentos durante o tratamento, segundo informações divulgadas por familiares.

Família acusa resort de negligência

A família afirma que a trava de segurança se rompeu durante a descida e acusa o resort de não realizar as inspeções obrigatórias antes de liberar a atração. Os parentes também alegam que os equipamentos apresentavam sinais de ferrugem e falta de manutenção.

Ainda conforme os familiares, o estabelecimento teria prometido inicialmente pagar as despesas médicas, mas não teria cumprido o compromisso. Eles agora cobram a responsabilização dos envolvidos e a suspensão da licença para atividades de aventura no local.

A administração do resort confirmou o acidente, mas negou negligência. Um representante classificou o episódio como uma fatalidade e afirmou que os protocolos de segurança previstos estavam sendo cumpridos.