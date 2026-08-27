27/08/2026
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TSE autoriza forças federais para reforçar eleições no Acre

Militares atuarão no primeiro turno

Por Dry Alves, ContilNet
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TSE autoriza forças federais para reforçar eleições no Acre
Forças Armadas apoiarão votação no Acre/Foto: Reprodução

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou, nesta quinta-feira (27), o envio de forças federais para reforçar a segurança das eleições no Acre. A medida valerá durante o primeiro turno, marcado para 4 de outubro, e inclui a atuação em Rio Branco e em localidades de difícil acesso.

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A autorização foi aprovada por unanimidade pelos ministros do TSE. Além do Acre, municípios do Tocantins, Piauí, Ceará e Rio de Janeiro também receberão o apoio das Forças Armadas para garantir a ordem pública e o funcionamento da votação.

No Acre, a operação poderá alcançar áreas de fronteira, comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e outras regiões onde o transporte de urnas, servidores e materiais eleitorais depende de apoio aéreo ou fluvial. O número e a relação completa dos municípios acreanos contemplados ainda não foram divulgados.

Os pedidos haviam sido analisados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) e receberam a concordância do governo estadual antes de serem encaminhados ao TSE. A presença do efetivo federal é solicitada quando a estrutura local precisa de reforço para garantir a votação e a apuração.

Com a aprovação, os pedidos serão enviados ao Ministério da Defesa, responsável por definir o contingente, o deslocamento dos militares e a logística da operação. A força federal é composta por integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

Pelas regras eleitorais, os militares devem permanecer a pelo menos 100 metros das seções e só podem se aproximar dos locais de votação mediante ordem da Justiça Eleitoral ou solicitação da presidência da mesa receptora.

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