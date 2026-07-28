Seleção oferece uma vaga em Nutrição/Foto: Reprodução

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) abriu um processo seletivo simplificado para contratar professor substituto com remuneração mensal de R$ 8.340,33. As inscrições começam nesta quarta-feira (29) e seguem até 17 de agosto.

A seleção oferece uma vaga para atuação no campus Baixada Santista, na área de Nutrição e Gestão de Alimentação Coletiva. A jornada será de 40 horas semanais.

Para concorrer, é necessário possuir graduação em Nutrição e doutorado em Ciências. O profissional selecionado deverá trabalhar em atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração universitária.

A remuneração é formada pelo vencimento básico de R$ 4.478,03 e pela retribuição por titulação de R$ 3.862,30. O contratado também terá direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192.

A taxa de inscrição custa R$ 208,50. O cadastro deverá ser realizado exclusivamente pela internet, no portal de concursos da Unifesp. A documentação será enviada entre os dias 19 e 23 de agosto.

O contrato terá duração de até seis meses, podendo ser encerrado antes caso o titular da vaga retorne. As condições foram apresentadas no Edital nº 547, publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (28).