Usuários relatam bloqueio repentino de contas no WhatsApp; entenda

As reclamações no X foram registradas em português e espanhol

Usuários recorreram às redes sociais para relatar o bloqueio inesperado de suas contas no WhatsApp. Capturas de tela publicadas no X (antigo Twitter) mostraram que o aplicativo exibe um aviso de “Conta em análise”, com uma explicação de que a atividade e os dados da conta estão sendo analisados.

A mensagem também explica que o usuário receberá uma notificação com o resultado da revisão em até 24 horas.

As reclamações no X foram registradas em português e espanhol, o que indica que a situação não está restrita ao Brasil e pode estar afetando contas em diferentes países.

Em uma das publicações, um usuário contou que foi desconectado da versão web do WhatsApp e, quando acessou o aplicativo no celular, viu o aviso de “Conta em análise”.

Outro relatou que enviou apenas “bom dia” para uma conta empresarial e, logo na sequência, recebeu o mesmo aviso de “Conta em análise”.

A CNN Brasil entrou em contato com a Meta, dona do WhatsApp, para entender o que aconteceu. A empresa não respondeu até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

Veja os relatos:

— Isac Araujo (@isacaraujo0605) August 3, 2026

to com odioooo que em plena segunda o whatsapp suspendeu minha conta p analise

e o meu trabalho @Meta ?????? que odio juro — Mía Colucci ✨️ (@annasodree) August 3, 2026

— Cleisson Ferreira (@cleissonmf) August 3, 2026

whatsapp decidiu banir minha conta do nada ?????? que isso gente joguei no search um monte de gente passando por isso hoje tambem pic.twitter.com/SiBNBgfnoS — lucas (@cyruslohan) August 3, 2026

WhatsApp já derrubou contas anteriormente

O problema não é novo.

Em novembro de 2025, usuários do WhatsApp já haviam relatado que foram desconectados de suas contas por suspeita de spam.

Na ocasião, uma usuária compartilhou uma captura de tela mostrando um aviso do WhatsApp informando que sua conta havia sido impedida de utilizar o serviço por suposto envio de spam. Posteriormente, ela informou nos comentários que o acesso foi restabelecido no dia seguinte.

O meu whatsapp bloqueado por spam, o que ta acontecendo com essa plataforma!?!?! Preciso com urgência recuperar ele pic.twitter.com/Yjin5Wgo2F — LidiAne (@diane_lii) November 7, 2025

A publicação recebeu diversas respostas de pessoas que disseram ter enfrentado o mesmo problema. Entre elas, um usuário do México contou que teve sua conta suspensa logo após enviar uma mensagem para um número que não fazia parte de sua lista de contatos.

Em parte dos casos, o acesso às contas foi recuperado após algumas horas ou dias. Alguns usuários, porém, relataram que precisaram configurar novamente o perfil desde o início após a reativação.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por vitoriagomez.

Conteúdo Original / Fonte: vitoriagomez