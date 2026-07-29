Tempestade de areia encobriu a via/Foto: Reprodução

Uma forte ventania transformou a paisagem do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (29). Com rajadas que chegaram a 105 km/h, o fenômeno levantou uma grande quantidade de poeira e formou uma tempestade de areia na Linha Vermelha, uma das principais vias expressas da capital.

Imagens registradas por motoristas mostram a visibilidade reduzida enquanto uma nuvem de poeira avança sobre a pista. A velocidade de 105 km/h foi registrada na estação meteorológica do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, segundo a Climatempo.

A ventania ocorreu durante a chegada de uma frente fria e provocou transtornos em diferentes pontos do Rio e da Região Metropolitana. Árvores foram derrubadas, estruturas foram arrancadas e bairros ficaram sem energia elétrica.

O fornecimento foi afetado em áreas como Botafogo, Barra da Tijuca, São Conrado, Glória, Flamengo, Copacabana, São Cristóvão, Ipanema e Tijuca. Também houve registros de falta de energia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O apagão comprometeu sinais de trânsito e afetou os sistemas de transporte. A circulação do metrô e dos trens chegou a ser interrompida devido à falha no fornecimento de energia.

As condições meteorológicas também afetaram o Aeroporto do Galeão. De acordo com a concessionária responsável pelo terminal, quatro voos precisaram ser desviados para outros aeroportos.

No Centro da cidade, um redemoinho foi registrado nas proximidades da sede da Petrobras. A capital entrou no Estágio 2 de monitoramento, que indica risco de ocorrências de alto impacto, conforme o Centro de Operações Rio. As autoridades orientaram a população a evitar áreas arborizadas e estruturas que poderiam ser atingidas pelas rajadas.

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Conteúdo Original / Fonte: G1