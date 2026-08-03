Vibra Foods recompra fatia da Tyson e retoma controle integral da empresa

O valor da aquisição da participação da Tyson Foods não foi divulgado pelas empresas

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A Vibra Foods, uma das maiores produtoras de alimentos à base de proteína de frango do Brasil, voltou a ter controle totalmente brasileiro após a conclusão da compra da participação de 40% que pertencia à Tyson Foods.

Com o encerramento da joint venture iniciada em 2020, os acionistas da empresa gaúcha retomam integralmente a estrutura societária da companhia e iniciam um novo ciclo estratégico, com foco na expansão dos negócios no Brasil e no exterior.

Por meio de nota enviada à CNN Brasil, a Vibra Foods informou que a mudança representa apenas uma alteração na composição acionária. A parceria comercial com a Tyson Foods será mantida, assim como os contratos, o relacionamento com clientes e fornecedores e a estrutura operacional da empresa.

O valor da aquisição da participação da Tyson Foods não foi divulgado pelas empresas.

A joint venture foi formada em janeiro de 2020, quando a Tyson Foods adquiriu 40% da Vibra Foods para fortalecer uma plataforma de produção e exportação voltada a mercados estratégicos. Ao longo dos seis anos de parceria, a empresa ampliou significativamente sua presença internacional e passou a exportar para cerca de 80 países.

Nesse período, a Vibra Foods investiu mais de R$ 500 milhões na modernização das unidades industriais, no aumento da capacidade produtiva, na expansão orgânica do negócio e no desenvolvimento de novos produtos. Entre os destaques está o crescimento da linha de alimentos processados, especialmente dos empanados da marca Nat.

Os investimentos também foram acompanhados pela expansão da força de trabalho. O número de colaboradores passou de aproximadamente 4 mil, em 2020, para quase 7 mil em 2026, refletindo o crescimento das operações da companhia.

Segundo a Vibra Foods, a saída da Tyson Foods ocorre em comum acordo entre as empresas e está alinhada ao processo de reorganização global da multinacional norte-americana, que vem concentrando seus investimentos e operações no mercado doméstico dos Estados Unidos.

O CEO da Vibra Foods, Gerson Müller, afirmou que a parceria contribuiu para acelerar a transformação da empresa e ampliar sua competitividade internacional.

“A parceria com a Tyson Foods nos desafiou a crescer mais rápido, a pensar de forma ainda mais global e a elevar toda a operação. Foi importante para acelerar a nossa transformação”, afirmou o executivo.

Para os acionistas brasileiros, a recompra da participação representa um voto de confiança no potencial de crescimento da empresa. O presidente do Conselho de Administração da Vibra Foods, Flavio Sergio Wallauer, afirmou que a retomada do controle integral reforça a estratégia de longo prazo da companhia.

“A decisão de retomar integralmente as ações da Vibra Foods reflete nossa confiança no negócio, nas pessoas e nas oportunidades que enxergamos para o desenvolvimento da empresa”, disse.

Por meio de comunicado, a empresa destacou que os atuais acionistas atuam na avicultura há quase 60 anos e estiveram à frente da Frangosul, uma das marcas pioneiras do setor no Brasil. A Vibra Foods foi fundada há 17 anos e atualmente reúne as marcas Nat, Avia e Vibra Ingredients, com produtos comercializados nos cinco continentes.

Com o controle novamente concentrado nos acionistas brasileiros, a companhia afirma que inicia uma nova etapa voltada à aceleração do crescimento, à ampliação da presença internacional e à conquista de novos mercados, mantendo a estratégia de agregar valor ao portfólio e fortalecer sua atuação no segmento de alimentos de maior valor agregado.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por andressasimao.

Conteúdo Original / Fonte: andressasimao