Vídeo mostra mãe e filhos escapando por segundos de avalanche de lama no Nepal

Registro em vídeo na região do Himalaia expõe a rapidez do avanço de terra e destroços que atingiu comunidades locais

Imagens mostram moradores abandonando casas diante da aproximação rápida de escombros/ Foto: Reprodução

Registros em vídeo feitos durante uma tempestade que atingiu o Nepal mostram o momento exato em que uma mulher e seus dois filhos conseguiram escapar de um deslizamento de lama e água. A margem de tempo entre a fuga da família e a passagem da correnteza foi de dois a três segundos.

As imagens captadas no local mostram o instante em que os moradores deixavam suas residências diante da aproximação da massa de terra e resíduos. Nas gravações, a mulher corre segurando as duas crianças em direção a um ponto mais alto da via pública.

Instantes após os três deixarem a trajetória direta da enxurrada, a onda de lama e escombros encobre o trecho exato por onde a família havia acabado de passar.

O episódio ocorreu em meio às inundações que afetaram comunidades situadas na faixa fronteiriça entre o Nepal e a região do Tibete. A força da água e dos sedimentos arrastou edificações, veículos, vegetação e trechos de infraestrutura rodoviária.

As autoridades de emergência ressaltam que o intervalo para evacuação nesses eventos é reduzido, dado a velocidade de deslocamento dos fluxos de detritos pelas encostas montanhosas da região.