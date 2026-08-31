Vídeo mostra mãe e filhos escapando por segundos de avalanche de lama no Nepal

Registros em vídeo feitos durante uma tempestade que atingiu o Nepal mostram o momento exato em que uma mulher e seus dois filhos conseguiram escapar de um deslizamento de lama e água. A margem de tempo entre a fuga da família e a passagem da correnteza foi de dois a três segundos.
As imagens captadas no local mostram o instante em que os moradores deixavam suas residências diante da aproximação da massa de terra e resíduos. Nas gravações, a mulher corre segurando as duas crianças em direção a um ponto mais alto da via pública.
Instantes após os três deixarem a trajetória direta da enxurrada, a onda de lama e escombros encobre o trecho exato por onde a família havia acabado de passar.
O episódio ocorreu em meio às inundações que afetaram comunidades situadas na faixa fronteiriça entre o Nepal e a região do Tibete. A força da água e dos sedimentos arrastou edificações, veículos, vegetação e trechos de infraestrutura rodoviária.
As autoridades de emergência ressaltam que o intervalo para evacuação nesses eventos é reduzido, dado a velocidade de deslocamento dos fluxos de detritos pelas encostas montanhosas da região.