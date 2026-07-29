Resultado reúne quatro entidades culturais/Foto: Reprodução

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) divulgou o resultado final das propostas avaliadas no Edital Arte e Cultura nº 02/2026. Quatro entidades aparecem na relação publicada após a conclusão da análise.

A Associação de Dança do Estado do Acre (Asdac) alcançou a maior pontuação, com 100 pontos. Em seguida, aparece a Associação Coletivo Cultural, que obteve 90,62 pontos.

A Companhia do Intérprete ficou com 65 pontos, enquanto a Cia Cata-Ventos de Cultura recebeu 50,62 pontos.

Confira o resultado:

Associação de Dança do Estado do Acre (Asdac) — 100 pontos; Associação Coletivo Cultural — 90,62 pontos; Companhia do Intérprete — 65 pontos; Cia Cata-Ventos de Cultura — 50,62 pontos.

Com a divulgação do resultado, as entidades devem avançar para a etapa de habilitação. A documentação exigida deverá ser encaminhada entre esta quinta-feira (30) e o dia 5 de agosto para o endereço eletrônico femgabinete@gmail.com.

Conforme o cronograma atualizado, a formalização do Termo de Execução Cultural está prevista para o dia 7 de agosto. A relação também estará disponível no portal da Fundação de Cultura Elias Mansour.

O resultado final e a atualização das datas foram publicados nas páginas 75 e 76 do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (29).