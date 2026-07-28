Apoio incentiva a circulação de artistas/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco abriu uma nova oportunidade para artistas, produtores e agentes culturais interessados em desenvolver projetos de pequeno porte na capital. O edital disponibiliza R$ 207 mil para apoiar propostas voltadas exclusivamente à área artística.

As inscrições são gratuitas e seguem até 3 de agosto, exclusivamente pela internet. Para participar, o interessado deverá estar com o Cadastro Cultural do Município de Rio Branco aprovado até as 23h59 do último dia do prazo.

O apoio contempla oficinas, cursos, apresentações artísticas, intervenções culturais, mostras, exibições e atividades realizadas em comunidades e territórios periféricos. Também poderão ser apresentadas propostas de intercâmbio cultural, incluindo a participação em eventos fora da capital.

Entre as despesas que poderão ser financiadas estão passagens, hospedagem, alimentação, taxas de inscrição, cachês, locação de equipamentos, materiais artísticos, divulgação e serviços de acessibilidade, como interpretação em Libras, legendagem e audiodescrição.

Podem concorrer pessoas físicas, microempreendedores individuais, pessoas jurídicas, entidades culturais e grupos informais domiciliados ou sediados em Rio Branco. Os proponentes deverão comprovar, no mínimo, dois anos de atuação na área cultural.

Cada CPF ou CNPJ poderá inscrever somente uma proposta. O edital integra a Política Nacional Aldir Blanc e foi republicado na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado.