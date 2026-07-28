Show ‘Sotaque Acreano’ celebra a identidade amazônica em Rio Branco

Espetáculo será apresentado no dia 13 de agosto, no Teatro de Arena do Sesc

Espetáculo Sotaque Acreano propõe um encontro entre diferentes trajetórias artísticas unidas pela valorização da identidade regional. — Foto: Reprodução

A música produzida na Amazônia ganhará voz, memória e identidade no espetáculo Sotaque Acreano, que sobe ao palco do Teatro de Arena do Sesc, em Rio Branco, no dia 13 de agosto, às 19h30. Reunindo os artistas Franklin Pinheiro, Graça Gomes e Sávio Augusto, o show promete uma noite dedicada às sonoridades, histórias e sentimentos que fazem parte da cultura acreana e amazônica.

Com o lema “Música que fala de nós. Histórias que vêm do Acre. Cultura que segue viva.”, o espetáculo Sotaque Acreano propõe um encontro entre diferentes trajetórias artísticas unidas pela valorização da identidade regional.

Entre os nomes que sobem ao palco está Franklin Pinheiro, músico e compositor nascido em Sena Madureira e radicado em Rio Branco, reconhecido pelo trabalho voltado à valorização da música regional. Também integra o elenco Graça Gomes, cantora, intérprete e compositora acreana, que há décadas dedica sua carreira à divulgação da produção musical do estado.

LEIA TAMBÉM: Franklin Pinheiro e Gentil Guímel são convidados especiais do Pândega do Neto; confira

Completando o trio está Sávio Augusto, músico e compositor paraense que leva para suas composições elementos da Amazônia, traduzindo em melodias a beleza, a força e a sensibilidade da região.