Projeto Teatros da Floresta promove roda de conversa na Ufac

O Teatro como espaço de diálogo, reflexão e forma de salvaguarda das tradições de comunidades indígenas, ribeirinhas e extrativistas na Amazônia é tema da Roda de Conversa promovida pelo projeto Teatros da Floresta, em Rio Branco, Acre. A atividade ocorre nesta quarta-feira, 29, às 14h, no Auditório do Bloco dos Mestrados da Universidade Federal do Acre (Ufac), com entrada gratuita.

Mediado pelos coordenadores do projeto, Leonel Carneiro e Stephanie Matos, o encontro reúne estudantes do curso de Teatro e pós-graduação em Artes Cênicas da Ufac e comunidade em geral.

O projeto Teatros da Floresta foi contemplado pelo Edital MinC nº 1/2025 – Programa Rouanet da Juventude, com patrocínio master da Shell Brasil Petróleo Ltda. A iniciativa contemplou cinco oficinas formativas em territórios de Rondônia, Acre e Amazonas.

As oficinas colaborativas foram realizadas na Terra Indígena Igarapé do Caucho (Tarauacá, Acre), Terra Indígena Kaxinawa de Nova Olinda (Feijó, Acre) e Terra Indígena Nukini (Mâncio Lima, Acre),no Distrito de Nazaré, em porto Velho Rondônia, Seringal Novo Encanto (Lábrea, Amazonas).

Fotos: Ravena Maia/Divulgação

Conteúdo Original / Fonte: Ascom