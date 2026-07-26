Junina acreana conquista público em competição nacional de quadrilhas

Grupo levou tradição acreana à arena/Foto: Reprodução

A Junina Malucos na Roça fez uma apresentação marcante no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas e conquistou o reconhecimento do público com um espetáculo repleto de emoção, beleza e identidade cultural. A cada evolução, a resposta vinha das arquibancadas, que acompanharam a apresentação com entusiasmo, aplausos e demonstrações de carinho pela representante do Acre.

Levando à arena um espetáculo construído ao longo de meses de dedicação, a quadrilha mostrou a força da cultura popular acreana em um dos maiores eventos juninos do país. O desempenho do grupo evidenciou o compromisso de cada brincante em representar o estado com excelência, transformando a apresentação em um momento de grande emoção para o público presente.

A recepção calorosa da plateia reforçou o impacto da apresentação e destacou a qualidade do trabalho desenvolvido pela Malucos na Roça. Mais do que competir, a quadrilha levou ao cenário nacional a riqueza das tradições do Acre, emocionando o público e fortalecendo a presença da cultura acreana entre os grandes espetáculos do movimento junino brasileiro.

Com uma apresentação intensa e envolvente, a Malucos na Roça encerrou sua participação deixando sua marca no Campeonato Brasileiro e reafirmando que o Acre segue sendo referência quando o assunto é dedicação, talento e paixão pela cultura popular.