27/07/2026
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La Fiesta Latina desembarca no Casarão com programação voltada aos ritmos latinos

Evento convida o público para uma noite de música, dança e confraternização

Por Sávio Buriti, ContilNet 27/07/2026 às 16:45
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La Fiesta Latina desembarca no Casarão com programação voltada aos ritmos latinos
A expectativa dos organizadores é reunir dançarinos e admiradores. /Foto: reprodução

Os apaixonados pelos ritmos latinos já têm encontro marcado em Rio Branco. No próximo dia 15 de agosto, a capital acreana recebe a La Fiesta Latina, evento que promete uma noite dedicada à dança, música e muita animação.

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A programação será realizada no Casarão, das 20h à meia-noite, reunindo o público em um ambiente preparado para celebrar a cultura latina ao som de ritmos envolventes. Além das apresentações e da pista de dança, haverá venda de bebidas no local para garantir o clima da festa.

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Os ingressos já estão disponíveis e custam R$ 30 na modalidade individual e R$ 50 para casais.

A expectativa dos organizadores é reunir dançarinos, admiradores e pessoas que desejam conhecer um pouco mais da cultura latina em uma noite marcada por diversão, energia e muita dança.

No próximo dia 15 de agosto, a capital acreana recebe a La Fiesta Latina. /Foto: reprodução

Com contagem regressiva iniciada, a organização reforça o convite para que o público reserve a data na agenda e participe da festa, que promete transformar o Casarão em um verdadeiro palco dos ritmos latinos.

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