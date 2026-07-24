A presença na maior feira do estado representa o reconhecimento da importância de estar próximo das pessoas

O público pode esperar um estande totalmente renovado, pensado para proporcionar uma experiência ainda mais imersiva | Foto: Cedida

A contagem regressiva para a 51ª edição da Expoacre já começou, e uma das presenças mais aguardadas pelo público está oficialmente confirmada. A Sem Fronteiras, empresa referência em conectividade no Acre, estará mais uma vez na maior feira agropecuária, de negócios e entretenimento do estado, levando tecnologia, experiências interativas e muitas novidades para quem visitar o evento.

Depois de marcar a história da edição comemorativa de 50 anos da Expoacre, em 2025, conquistando o título de Stand Mais Bonito da Expoacre, a empresa retorna em 2026 com um novo desafio: superar a experiência que encantou milhares de visitantes e mostrar, mais uma vez, que conectar pessoas vai muito além da internet.

O reconhecimento conquistado no ano passado foi resultado de um projeto que uniu criatividade, inovação, identidade regional e tecnologia, transformando o espaço da Sem Fronteiras em um dos pontos mais visitados da feira. Agora, para a 51ª edição, a expectativa é ainda maior.

Segundo a empresa, o público pode esperar um estande totalmente renovado, pensado para proporcionar uma experiência ainda mais imersiva, moderna e interativa. A proposta é transformar cada visita em uma oportunidade de conhecer de perto como a tecnologia pode aproximar pessoas, criar conexões e gerar experiências memoráveis.

Além de apresentar seus serviços e soluções em conectividade, a Sem Fronteiras prepara ativações especiais, espaço instagramável, ações com influenciadores, experiências digitais e diversas atrações que prometem movimentar a feira durante todos os dias do evento.

Mais do que participar da Expoacre, a empresa reafirma seu compromisso em investir continuamente em inovação e em proporcionar experiências que fortaleçam sua relação com os acreanos. A presença na maior feira do estado representa também o reconhecimento da importância de estar próximo das pessoas, ouvindo, conectando e evoluindo junto com quem faz parte dessa história.

A Expoacre é conhecida por reunir milhares de visitantes, expositores, produtores rurais, empreendedores e grandes marcas, consolidando-se como um dos principais eventos da Região Norte. E, neste cenário, a Sem Fronteiras chega preparada para mostrar por que se tornou uma das empresas mais lembradas quando o assunto é conexão de qualidade.

Se em 2025 o desafio foi conquistar o prêmio de stand mais bonito da feira, em 2026 a missão é ainda maior: surpreender novamente o público, elevar o nível da experiência e provar que inovação não tem linha de chegada.

Porque quando o Acre se reúne para viver sua maior feira, existe uma conexão que faz parte dessa história.

E ela tem nome: Sem Fronteiras.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria