Testemunhas relataram que ouviram um forte estrondo antes de perceberem o incêndio

Em poucos minutos, o fogo se espalhou pela estrutura do veículo | Foto: Marcos Brandão

Um incêndio registrado nas primeiras horas desta sexta-feira (24) chamou a atenção dos moradores de Manoel Urbano. Um caminhão foi tomado pelas chamas por volta da 1h20, provocando apreensão entre as pessoas que residem nas proximidades do local da ocorrência.

Testemunhas relataram que ouviram um forte estrondo antes de perceberem o incêndio. Em poucos minutos, o fogo se espalhou pela estrutura do veículo, iluminando a área e despertando diversos moradores.

Apesar da intensidade das chamas, não há registro de pessoas feridas. Equipes foram acionadas para atuar no combate ao incêndio e impedir que o fogo se alastrasse para outros veículos ou construções próximas.

Até o momento, as circunstâncias que deram origem ao incidente permanecem desconhecidas. O caso deverá ser apurado para identificar o que provocou o incêndio.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet