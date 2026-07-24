25/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Incêndio destrói caminhão durante a madrugada no interior do Acre

Testemunhas relataram que ouviram um forte estrondo antes de perceberem o incêndio

Por Ricardo Amaral, ContilNet 24/07/2026 às 09:07
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Incêndio destrói caminhão durante a madrugada no interior do Acre
Em poucos minutos, o fogo se espalhou pela estrutura do veículo | Foto: Marcos Brandão

Um incêndio registrado nas primeiras horas desta sexta-feira (24) chamou a atenção dos moradores de Manoel Urbano. Um caminhão foi tomado pelas chamas por volta da 1h20, provocando apreensão entre as pessoas que residem nas proximidades do local da ocorrência.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Testemunhas relataram que ouviram um forte estrondo antes de perceberem o incêndio. Em poucos minutos, o fogo se espalhou pela estrutura do veículo, iluminando a área e despertando diversos moradores.

Apesar da intensidade das chamas, não há registro de pessoas feridas. Equipes foram acionadas para atuar no combate ao incêndio e impedir que o fogo se alastrasse para outros veículos ou construções próximas.

Até o momento, as circunstâncias que deram origem ao incidente permanecem desconhecidas. O caso deverá ser apurado para identificar o que provocou o incêndio.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.