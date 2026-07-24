Prefeitura retira mais de 400 toneladas de lixo do Parque de Exposições

Prefeitura também informou que os serviços serão mantidos durante toda a programação da Expoacre

Prefeitura também informou que os serviços serão mantidos durante toda a programação da Expoacre/Foto: Marcos Araújo/Secom

A poucos dias da abertura da Expoacre 2026, marcada para o dia 1º de agosto, a Prefeitura de Rio Branco intensifica os preparativos no Parque de Exposições Wildy Viana. Um mutirão de limpeza realizado no local já retirou 406 toneladas de lixo e entulho, superando a meta prevista para a primeira etapa dos trabalhos.

A ação faz parte do programa Prefeitura nas Ruas, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade. Em apenas oito dias, foram recolhidos mais de 1.800 metros de resíduos, volume equivalente a 123 caçambas.

Para garantir a execução dos serviços, cerca de 300 trabalhadores atuam diariamente no parque, com o apoio de mais de 30 máquinas e equipamentos, entre eles retroescavadeiras, pás-carregadeiras e caçambas.

A prefeitura também informou que os serviços serão mantidos durante toda a programação da Expoacre. Equipes permanecerão de plantão no parque para realizar a coleta diária de resíduos, a limpeza dos ambientes e o suporte operacional necessário durante os nove dias do evento.

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“Quando iniciamos essa força-tarefa, estimávamos retirar cerca de 400 toneladas de resíduos ao longo da operação. Em apenas oito dias, esse volume já foi superado, o que revela não apenas a necessidade da intervenção, mas também o empenho das nossas equipes. O trabalho continua até o fim do mês porque queremos entregar um espaço limpo, organizado e preparado para receber a população durante toda a Expoacre”, disse o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque.

A limpeza e os serviços de manutenção continuarão até o dia 31 de julho, véspera da abertura da feira. Nesta etapa, as equipes concentram os trabalhos na organização das vias de acesso, limpeza das áreas comuns e preparação dos espaços da feira.

Conteúdo Original / Fonte: Prefeitura de Rio Branco