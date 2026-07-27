“A gente trabalha tanto pra quê?”: dona de loja desabafa após furto em Rio Branco

Em um vídeo publicado nos stories, a empresária aparece bastante abalada e lamenta o prejuízo causado pela ação criminosa. — Foto: Reprodução

A proprietária da Closet Store, loja de moda feminina localizada no bairro Bosque, em Rio Branco, usou as redes sociais para desabafar após o estabelecimento ser alvo de um furto entre a noite de domingo (26) e a madrugada desta segunda-feira (27).

Em um vídeo publicado nos stories, a empresária aparece bastante abalada e lamenta o prejuízo causado pela ação criminosa.

“A gente trabalha tanto pra quê, gente? Pra vir um desgraçado… roubar tudo que a gente tem? A gente trabalha tanto pra quê, minha gente? Pra quê?”, desabafou.

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Em outro comunicado divulgado no perfil oficial da loja, a Closet Store informou que não abriria as portas nesta segunda-feira em razão do ocorrido.

“Informamos que hoje nossa loja estará fechada devido ao ocorrido. Agradecemos a compreensão de todos e, Deus quiser, retornaremos amanhã com atendimento normal”, diz a nota.

A Closet Store fica localizada na Rua Coronel Alexandrino, no bairro Bosque, e atua no segmento de moda feminina.

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