Operação contra furto de gado apreende caminhão, celulares e dinheiro

Polícia apreendeu dinheiro e caminhão/Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Acre deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a primeira fase da Operação Porteira Fechada, que investiga uma organização criminosa suspeita de atuar no furto de gado, além de envolvimento em crimes de extorsão e agiotagem. Durante a ação, foram apreendidos R$ 38 mil em dinheiro, aparelhos celulares e um caminhão boiadeiro utilizado no transporte de semoventes.

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco. A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard e contou com a participação de 52 policiais civis.

De acordo com o delegado Rômulo Barros, responsável pelas investigações, o trabalho teve início após o registro de furtos de bovinos ocorridos em março deste ano, em Senador Guiomard. A partir das primeiras diligências, os investigadores conseguiram identificar veículos utilizados na ação criminosa e pessoas supostamente envolvidas, o que possibilitou a solicitação de medidas cautelares ao Poder Judiciário.

“As investigações começaram após o furto de semoventes registrado em março. Conseguimos identificar veículos e pessoas ligadas ao crime, representamos pelas medidas cautelares e hoje deflagramos a primeira fase da operação, que ainda terá novos desdobramentos”, afirmou o delegado.

As equipes policiais iniciaram os preparativos por volta das 3h30, com uma reunião de planejamento na sede da Polícia Civil. O cumprimento dos mandados começou às 5h30, conforme determina a legislação, tendo como principal alvo a Vila Caquetá, na zona rural de Porto Acre, além de imóveis localizados em Senador Guiomard e Rio Branco.

Segundo a Polícia Civil, os materiais apreendidos serão submetidos à perícia e análise, especialmente os aparelhos celulares, que poderão fornecer novas informações para o avanço das investigações e a identificação de outros integrantes do grupo criminoso.

“O objetivo é aprofundar as investigações com base no material apreendido, identificar todos os envolvidos e desarticular essa organização criminosa que atua no furto de gado na região”, destacou Rômulo Barros.

Apesar das apreensões realizadas, nenhuma pessoa foi presa nesta primeira fase da Operação Porteira Fechada. A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que novas etapas da operação já estão sendo planejadas.