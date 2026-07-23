Estudantes mantêm greve na Ufac/Foto: Reprodução

A greve estudantil na Universidade Federal do Acre (Ufac) continua. A manutenção da paralisação foi aprovada em uma nova assembleia realizada na segunda-feira (20), após avaliação dos estudantes sobre a situação do transporte coletivo em Rio Branco.

Em vídeo publicado nas redes sociais, representantes do movimento informaram que a comunidade estudantil decidiu manter a mobilização iniciada após a primeira assembleia, realizada em 9 de julho.

Segundo o grupo, a continuidade da greve está ligada à cobrança pelo cumprimento da decisão judicial que determina a circulação de 100 ônibus na capital acreana.

“A gente entende que, mesmo conseguindo garantir que o ônibus chegue à universidade, ainda não há ônibus suficientes nos bairros”, afirmou um dos representantes no vídeo.

Os estudantes defendem que a discussão não deve ficar restrita às linhas que atendem a Ufac. Para o movimento, a situação afeta moradores de diferentes regiões de Rio Branco que dependem diariamente do transporte público para estudar e trabalhar.

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Na publicação, o grupo afirmou que a mobilização será mantida enquanto a Prefeitura de Rio Branco não cumprir a determinação e garantir veículos suficientes para atender os bairros e a população.

“A greve estudantil continua. Em assembleia, decidimos manter a greve por uma razão simples: transporte público com qualidade para os estudantes e para todos os trabalhadores”, diz a postagem compartilhada pelo perfil Ocupa Estudantil Ufac.

A greve havia sido aprovada inicialmente em 9 de julho, em meio à crise enfrentada pelo sistema de transporte coletivo da capital. Desde então, os estudantes realizam mobilizações e cobram uma solução que assegure o acesso à universidade e o direito de circulação da população.