Em vídeo publicado hoje, ele apareceu para convidar apoiadores para a convenção partidária do senador Alan Rick

Edinaldo relembrou o acidente, que classificou como grave, e atribuiu o ocorrido à corrupção no governo atual. /Foto: reprodução

O juiz aposentado Edinaldo Muniz, que ficou internado em caso grave após a queda da ponte em Sena Madureira, no dia 5 de junho, voltou a se manifestar nas redes sociais nesta quinta-feira (23). Em vídeo publicado hoje, ele apareceu em recuperação e aproveitou para convidar apoiadores para a convenção partidária do senador Alan Rick (Republicanos), marcada para este sábado, 25 de julho, no Sesc Bosque, em Rio Branco.

O juiz aposentado fez um convite para a convenção que oficializará a candidatura de Alan Rick (Republicanos) ao Governo do Acre. Durante a mensagem, afirmou acreditar que o senador representa uma mudança para o estado e defendeu que uma eventual gestão será voltada ao combate à corrupção.

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Edinaldo também anunciou que colocará seu nome à disposição do partido para disputar as eleições deste ano. Segundo ele, a definição será feita pela legenda, podendo concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) ou na Câmara dos Deputados.

“Eu vou estar colocando meu nome à disposição como candidato a deputado estadual. Ou quem sabe federal, conforme a decisão do partido”, afirmou.

O juiz aposentado aproveitou a publicação para atualizar seu estado de saúde e agradecer as manifestações de apoio que recebeu desde o acidente ocorrido em 5 de junho, quando ocorreu a queda da ponte em Sena Madureira. Ele explicou que ainda está em processo de recuperação e, por isso, não consegue utilizar o celular normalmente, mantendo suas redes sociais desativadas. A gravação, segundo ele, foi feita com o auxílio da esposa.

“Eu sei que muita gente quer saber de detalhes de como eu estou, mas eu estou assim, me recuperando, ainda não estou em condições de manipular o celular. Por isso tenho deixado as minhas redes sociais desativadas. Mas a minha esposa está gravando aqui o vídeo”, disse.

Ao encerrar a mensagem, Edinaldo reforçou o convite para a convenção e pediu que o vídeo fosse compartilhado para alcançar mais pessoas.