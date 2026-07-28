Ação de doação de sangue abre festa de Nossa Senhora da Gória em Cruzeiro

Catedral Nossa Senhora da Glória. Foto: Juan Diaz/ContilNet

A preparação para a Festa de Nossa Senhora da Glória 2026 ganhou um importante gesto de solidariedade em Cruzeiro do Sul. A Diocese do município e o Hemonúcleo lançaram, nesta terça-feira (28), uma campanha de incentivo à doação de sangue com o objetivo de aumentar os estoques durante o período das celebrações religiosas.

Com o tema “A fé se faz em gestos: doe sangue, salve vidas”, a iniciativa convida os fiéis e toda a comunidade a participarem da ação. A expectativa é garantir que o Hemonúcleo tenha bolsas de sangue suficientes para atender pacientes que precisem de transfusões e outros procedimentos médicos.

De acordo com os organizadores, uma única doação pode ajudar até quatro pessoas, tornando o ato um gesto simples, mas capaz de salvar vidas.

Quem deseja colaborar pode procurar o Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, localizado na Avenida Joaquim Távora, nº 522, no bairro Manoel Terças. Mais informações sobre a campanha também podem ser obtidas pelo telefone (68) 99230-6734.

A campanha acontece às vésperas da Festa de Nossa Senhora da Glória, considerada uma das maiores manifestações religiosas do Vale do Juruá. A programação será realizada entre os dias 2 e 15 de agosto e contará com missas, procissões, caminhadas de fé, atrações culturais, leilões e praça de alimentação.

A abertura das festividades será marcada pela tradicional Corrida da Glória. Já o encerramento terá a Procissão de Nossa Senhora da Glória, seguida de um show da cantora Suely Façanha, reunindo milhares de fiéis em Cruzeiro do Sul.