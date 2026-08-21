Acre realiza mutirão de vacinação para crianças e jovens neste sábado

Mobilização visa atualizar a caderneta de crianças e adolescentes com até 14 anos em todo o Estado

Atendimento nas UBSs exige apresentação do documento de identificação e da carteira de vacinação/ Foto: Reprodução

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e postos itinerantes de todo o Acre funcionam neste sábado (22) em regime especial para o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. A mobilização, organizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, busca elevar os índices de imunização e regularizar as doses pendentes de crianças e jovens com idade inferior a 15 anos.

A mobilização estadual segue até o dia 1º de setembro. Ao todo, a rede pública disponibiliza 20 tipos de vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo proteção contra enfermidades como meningite, tuberculose, sarampo, poliomielite, gripe, Covid-19 e infecções causadas pelo vírus HPV.

De acordo com balanço do Ministério da Saúde, o Acre recebeu um repasse superior a 590 mil doses de imunizantes ao longo de 2026. As doses contra a influenza, a poliomielite e a Tríplice Viral — que previne contra sarampo, caxumba e rubéola — figuram entre as de maior demanda e aplicação na rede pública acriana.

Durante o atendimento no Dia D, as equipes de enfermagem realizam a triagem individual das cadernetas. A definição dos imunizantes a serem aplicados varia conforme a faixa etária do paciente, o histórico de doses já recebidas e os intervalos mínimos recomendados pelos protocolos do SUS.

Infância e primeira infância: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Poliomielite (inativada), Rotavírus, Pneumocócicas (10 e 20-valente), Meningocócica C e Febre Amarela.

Crianças e adolescentes: Tríplice Viral, Varicela, DTP (tríplice bacteriana), Hepatite A, dT (dupla adulto), HPV, Meningocócica ACWY e Dengue.

Proteção sazonal e contínua: Influenza, Covid-19 e Pneumocócica 23-valente.

Para receber as doses, é recomendada a apresentação da caderneta de vacinação do menor, documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, acompanhados do cartão do SUS. A lista completa de postos abertos e os horários de funcionamento específicos de cada município podem ser consultados nas secretarias municipais de Saúde.