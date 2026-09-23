‘Pai, me dá um real’ é encontrado desacordado em Rio Branco

Um homem em situação de rua, conhecido popularmente em Rio Branco pelo bordão “Pai, me dá um real”, foi encontrado desacordado dentro de uma poça d’água na manhã desta quarta-feira (23), nas proximidades do Pinicão, no bairro Universitário, em Rio Branco.
Segundo informações iniciais, populares perceberam que o homem estava caído e imóvel próximo ao local. Ele não respondia aos chamados, o que provocou preocupação entre os moradores e levou ao acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para atender a ocorrência. Durante a avaliação, os socorristas constataram que o homem havia recuperado a consciência e estava lúcido, porém apresentava fraqueza intensa.
Conforme a avaliação realizada no local, a condição de vulnerabilidade social e a possibilidade de estar há várias horas sem se alimentar podem ter contribuído para o estado de fraqueza apresentado.
Após receber os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, onde ficou sob cuidados médicos.
Conhecido por circular pelas ruas da capital acreana pedindo pequenas quantias em dinheiro, o homem acabou sendo socorrido após populares perceberem que ele estava em uma situação de risco.
O caso também evidencia a situação de vulnerabilidade enfrentada diariamente por pessoas que vivem nas ruas de Rio Branco, muitas delas expostas ao consumo de álcool e outras drogas e a condições precárias de alimentação e moradia.
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