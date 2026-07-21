Estado foi um dos três únicos do país a apresentar aumento em 2025

o Brasil registrou uma queda de 17,58% nos roubos de veículos em 2025, o Acre seguiu na direção oposta. Dados do Mapa da Segurança Pública 2026, elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com base em informações do Sinesp, mostram que o estado teve um aumento de 23,99% nesse tipo de crime em comparação com 2024.

Em números absolutos, o Acre passou de 371 ocorrências em 2024 para 460 em 2025, um crescimento de 89 casos em apenas um ano. Com isso, a taxa de roubos de veículos também subiu, passando de 100,97 para 118,69 ocorrências por 100 mil veículos.

O levantamento aponta que o Acre foi um dos apenas três estados brasileiros que registraram aumento nos roubos de veículos em 2025. A maior alta foi observada na Paraíba, com crescimento de 32,41%, seguida pelo Acre (23,99%) e por Pernambuco (2,39%).

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No restante do país, o cenário foi de redução. O Brasil contabilizou 104.409 roubos de veículos em 2025, contra 126.681 em 2024, o que representa 22.272 ocorrências a menos. A média nacional ficou em 286 roubos por dia, e a taxa caiu de 102,18 para 80,87 ocorrências por 100 mil veículos.

Além do crescimento nas ocorrências, o Acre encerrou 2025 com a maior taxa de roubos de veículos da Região Norte: 118,69 casos por 100 mil veículos.

Na comparação regional, o índice acreano ficou acima dos registrados por:

Roraima: 45,57;

Amazonas: 45,86;

Pará: 38,83;

Rondônia: 31,80;

Tocantins: 30,40;

Amapá: 30,92.

Apesar do aumento no Acre, a Região Norte apresentou queda de 20,94% nos roubos de veículos, passando de 3.993 para 3.157 ocorrências entre 2024 e 2025.

O levantamento também mostra que a tendência nacional é de redução desse tipo de crime. Em cinco anos, o número de roubos de veículos caiu de 145.246 registros, em 2020, para 104.409 em 2025, uma redução acumulada de 28,1%. No mesmo período, a taxa nacional recuou 39,9%, atingindo o menor patamar da série histórica.