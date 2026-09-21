Acre tem novas vagas de estágio e aprendizagem pelo CIEE

Para entrar no processo seletivo, o estudante precisa criar gratuitamente um perfil no portal do CIEE

Para entrar no processo seletivo, o estudante precisa criar gratuitamente um perfil no portal do CIEE/Foto: reprodução

No Acre, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) reúne nesta semana oportunidades para estágio e aprendizagem. Há vagas de estágio para alunos de Administração e Biblioteconomia, enquanto o programa de aprendizagem conta com oportunidades para atividades administrativas.

Para entrar no processo seletivo, o estudante precisa criar gratuitamente um perfil no portal do CIEE. Além das informações pessoais e escolares, a plataforma permite incluir recursos como vídeo e redação de apresentação, usados para mostrar habilidades, interesses e objetivos profissionais.

Depois do cadastro, os dados ficam disponíveis para a identificação de candidatos que tenham perfil compatível com as oportunidades. Os selecionados podem ser chamados pelas empresas para participar de entrevistas.

LEIA TAMBÉM: MPAC divulga resultado preliminar de isenção para estágio; saiba mais

Além das vagas, o CIEE também recebe inscrições para a EXPO CIEE 2026, evento gratuito voltado aos jovens. A programação reúne conteúdos e atividades sobre desenvolvimento e oportunidades profissionais.

As inscrições para o evento são feitas pela plataforma da EXPO CIEE. Após o cadastro, o participante deve acessar o aplicativo oficial da programação para conferir as atividades disponíveis.