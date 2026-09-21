Mailza e Jéssica Sales levam a caminhada ‘O Acre Avança’ para Cruzeiro do Sul

Evento no Miritizal de Baixo reforça aliança de Mailza e Jéssica Sales com foco no diálogo direto com a população do Juruá

Mailza e Jéssica Sales participam de caminhada no bairro Miritizal de Baixo, em Cruzeiro do Sul /Foto: Ascom

A candidata à reeleição Mailza e sua vice, a médica Jéssica Sales, mobilizaram a população de Cruzeiro do Sul no final da tarde deste domingo (21), durante caminhada no bairro Miritizal de Baixo. A apenas 14 dias das eleições, as duas lideranças da coligação “O Acre Avança” percorreram as ruas lado a lado com os moradores, reforçando o diálogo direto e as propostas para a região.

O ponto de encontro ocorreu no Ramal da Gazin, na Variante, onde moradoras e lideranças locais saíram às ruas para acolher as propostas da chapa majoritária. Durante o percurso, Mailza reforçou o compromisso com a população acreana e destacou a escolha de sua companheira de chapa para atuar diretamente nas demandas sociais do estado. “Estou nessa campanha fazendo um compromisso com a nossa população. Não estou aqui fazendo promessa nem prometendo o impossível de ser realizado; nós estamos prometendo uma coisa digna: cuidar das pessoas. E por isso, Jéssica, eu te escolhi como vice, porque você é médica e sabe a realidade que o nosso estado vive”, declarou Mailza.

A médica e candidata a vice-governadora, Jéssica Sales, reafirmou seu papel na aliança política e ressaltou o caráter popular do movimento no Vale do Juruá. “A presença de todos está sendo linda na nossa campanha: uma campanha honesta, pé no chão, de conversar com as pessoas e apresentar as nossas propostas. O governo de Mailza vai iniciar no primeiro dia de janeiro de 2027, e eu quero chamar cada um de vocês que acreditam: vocês são o nosso exército! Vamos para cima, porque essa é a caminhada do bem”, destacou Jéssica em seu discurso.

No plano de governo apresentado aos moradores do Miritizal, Mailza enfatizou a necessidade de expansão da assistência em saúde de forma humanizada, desde a atenção pré-natal ao cuidado na velhice, além de incentivos aos produtores rurais. “Já acrescentamos muito na saúde do nosso estado, mas o meu compromisso é levar o atendimento humanizado a cada município para atender a nossa população em todas as fases da vida, garantindo também educação de qualidade para as crianças e condições dignas para o produtor rural plantar e colher”, afirmou Mailza.

A candidata a vice-governadora também enfatizou a confiança na liderança de Mailza Gomes e a cooperação técnica e política da chapa com a bancada federal em Brasília. “Eu conheço o coração de Mailza. Deus já me falou que ela vai honrar cada voto depositado nela e que vai fazer um grande mandato para todos nós nos orgulharmos. Como médica, estarei ao lado de Mailza, fielmente, para que esse governo seja voltado para as pessoas que mais precisam”, acrescentou Jéssica Sales diante dos moradores reunidos.

O ato de campanha reforçou a presença da chapa majoritária no segundo maior colégio eleitoral do Acre, consolidando o apoio regional nas semanas decisivas do pleito. A agenda no Miritizal encerrou uma sequência de visitas nos municípios do interior, reafirmando o compromisso das candidatas em manter o diálogo direto com a comunidade até o dia da votação.

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Conteúdo Original / Fonte: Ascom