Atração oficial e inédita no Acre da inicio a sua programação e passa a integrar as principais opções de lazer do empreendimento.

Vila Smurfs no Via Verde Shopping/Foto: Ascom

A magia dos Smurfs chegou ao Acre. A Vila dos Smurfs abriu as portas nesta sexta-feira (18), no Via Verde Shopping, e começou a receber as primeiras famílias. Pela primeira vez no estado, a atração oficial e licenciada da franquia mundial oferece uma experiência interativa para crianças e famílias.

Instalado na Praça de Eventos, o parque funciona diariamente, das 10h às 22h, com atividades de pinturinha, montagem de engenhocas, um divertido playground e a encantadora Casa do Papai Smurf de Poções, em ambientes temáticos inspirados no universo dos Smurfs.

Voltada para crianças de 2 a 12 anos, a atração proporciona momentos de diversão em um espaço lúdico e seguro, reunindo brincadeiras e experiências que aproximam o público do universo dos personagens.

Além de oferecer uma opção inédita de entretenimento para o público acreano, a chegada da Vila dos Smurfs reforça o compromisso do Via Verde Shopping em trazer ao estado atrações oficiais de grandes franquias reconhecidas internacionalmente, ampliando as experiências de lazer disponíveis para as famílias.

Serviço

A Vila dos Smurfs

Diariamente, das 10h às 22h

Praça de Eventos – Via Verde Shopping

Mais informações

Instagram: @viaverdeshop

Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom