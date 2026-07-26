Acreana Anna Júlia brilha em Porto Alegre e é coroada Miss Brasil Teen 2026

Representante do estado conquistou o título nacional durante a etapa final do evento na noite deste domingo

Final do certame infantojuvenil ocorreu na noite deste domingo na capital gaúcha/ Foto: Cedida

O Acre voltou a se destacar no cenário dos concursos de beleza infantojuvenil do país. Na noite deste domingo (26), a acreana Anna Júlia conquistou o título de Miss Brasil Teen 2026 durante a etapa final do Mini Miss Brasil, realizada em Porto Alegre (RS).

A conquista da jovem encerra a participação da delegação acreana na capital gaúcha e consagra a preparação desenvolvida sob a coordenação estadual de Izaias Gomes. O resultado garante ao estado a faixa nacional da categoria, reconhecendo o desempenho e a dedicação da candidata ao longo das etapas de avaliação da competição.

A vitória de Anna Júlia reforça a presença do estado nas disputas nacionais do segmento. A conquista foi celebrada por integrantes da equipe técnica e familiares que acompanharam a programação na capital do Rio Grande do Sul.

Com a obtenção do título de Miss Brasil Teen 2026, a representante acreana projeta o nome da região no topo do pódio infantojuvenil e cumpre a agenda oficial de compromissos associados ao posto obtido na noite deste domingo.