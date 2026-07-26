Levantamento da ABVE aponta que 353 das 453 unidades emplacadas no estado entre janeiro e julho foram da BYD

Carros movidos exclusivamente a bateria representam 65% da preferência dos consumidores no estado/ Foto: Reprodução

O mercado de veículos eletrificados no Acre registrou crescimento acentuado nos sete primeiros meses deste ano, impulsionado pela forte preferência do consumidor local por modelos da fabricante chinesa BYD. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) revelam que, de janeiro a julho, o estado contabilizou 453 unidades emplacadas, das quais 353 pertencem à marca, o que representa uma fatia de 77,92% de participação do setor.

Na comparação com outras montadoras, a diferença é expressiva. A japonesa Toyota ocupa a segunda posição na preferência dos acreanos, com 74 automóveis comercializados (16,34%), seguida pela General Motors (GM), com 15 emplacamentos (3,31%), pela GWM, com 10 unidades (2,21%), e pela Hyundai, que teve um registro no período (0,22%).

O grande responsável pela liderança isolada da montadora no estado é o BYD Dolphin Mini GS5EV. O modelo compacto registrou 215 unidades vendidas no período, abocanhando sozinho 47,46% de todo o segmento de eletrificados comercializados no Acre — índice próximo de metade das vendas totais do setor.

O ranking dos modelos mais procurados inclui ainda o Dolphin GS 180EV, com 41 emplacamentos, o Song Pro GS DM, com 25 comercializações, e o Toyota Yaris Cross XRX Hybrid, com 23 unidades. Quando a análise considera o grupo familiar completo do modelo compacto da marca chinesa, a linha Dolphin Mini soma 228 automóveis, superando 50% de todo o mercado estadual.

O levantamento da entidade setorial demonstra ainda uma clara inclinação dos motoristas locais para os veículos movidos exclusivamente a bateria. Os modelos totalmente elétricos (BEV) responderam por 65% de todas as vendas registradas no estado entre janeiro e julho.

Na sequência das preferências surgem os híbridos plug-in, que somaram 18% das comercializações, os híbridos flex, com 16%, e os híbridos convencionais, que representaram 1% dos emplacamentos. Embora a migração acompanhe a trajetória observada em âmbito nacional, a taxa de concentração das vendas em uma única fabricante no Acre supera os padrões médios registrados nas demais unidades da Federação.