25/07/2026
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Acreana vive história de amor com americano que viajou para conhecê-la

Grávida, Hadassa Crawford compartilha a rotina da família nas redes sociais e inspira seguidores

Por Fhagner Soares, ContilNet 24/07/2026 às 06:52
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Acreana vive história de amor com americano que viajou para conhecê-la
Nas redes sociais, acreana mostra o cotidiano em família e inspira seguidores com sua história/ Foto: Instagram

O amor não conhece fronteiras geográficas, e a trajetória da acreana Hadassa Crawford é prova disso. Natural do Acre, ela hoje constrói sua vida no estado da Flórida, nos Estados Unidos, ao lado do marido americano, em uma história de afeto que começou com um encontro marcante em solo acreano.

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Casal hoje vive no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e aguarda a chegada do primeiro filho/ Foto: Instagram

Antes de mudarem juntos para o exterior, o companheiro de Hadassa viajou até o Acre para conhecê-la pessoalmente. O gesto marcou o início oficial da união do casal, que posteriormente oficializou o casamento e fixou residência nos Estados Unidos.

Atualmente, o casal vive uma nova fase com a construção de sua família: Hadassa está grávida e aguarda a chegada do filho.

Após marido viajar ao Acre para conhecê-la, acreana fica grávida e constrói família nos EUA/ Foto: Instagram

Pelas redes sociais, a acreana compartilha com seus seguidores a rotina no exterior, os preparativos para a maternidade e os bastidores do relacionamento com o marido. Os relatos sobre como o casal se uniu e o contraste cultural do dia a dia têm atraído a atenção de internautas que acompanham a jornada da família na Flórida.

 

 

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