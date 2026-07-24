Nas redes sociais, acreana mostra o cotidiano em família e inspira seguidores com sua história/ Foto: Instagram

O amor não conhece fronteiras geográficas, e a trajetória da acreana Hadassa Crawford é prova disso. Natural do Acre, ela hoje constrói sua vida no estado da Flórida, nos Estados Unidos, ao lado do marido americano, em uma história de afeto que começou com um encontro marcante em solo acreano.

Antes de mudarem juntos para o exterior, o companheiro de Hadassa viajou até o Acre para conhecê-la pessoalmente. O gesto marcou o início oficial da união do casal, que posteriormente oficializou o casamento e fixou residência nos Estados Unidos.

Atualmente, o casal vive uma nova fase com a construção de sua família: Hadassa está grávida e aguarda a chegada do filho.

Pelas redes sociais, a acreana compartilha com seus seguidores a rotina no exterior, os preparativos para a maternidade e os bastidores do relacionamento com o marido. Os relatos sobre como o casal se uniu e o contraste cultural do dia a dia têm atraído a atenção de internautas que acompanham a jornada da família na Flórida.