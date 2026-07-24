Mais do que um indicador, o índice reflete a eficiência da gestão dos recursos públicos

A marca de 100% de cobertura evidencia o esforço conjunto da administração municipal | Foto: Reprodução

O município de Epitaciolândia conquistou um marco histórico na área da assistência social ao alcançar 100% de cobertura do Programa Bolsa Família, tornando-se o 1º colocado no estado do Acre no acompanhamento das famílias elegíveis ao benefício.

O resultado representa um avanço significativo nas políticas públicas voltadas à inclusão social e demonstra o compromisso da gestão municipal em garantir que todas as famílias aptas ao programa tenham acesso ao benefício e ao acompanhamento necessário. A conquista é fruto do trabalho integrado entre as equipes da assistência social, da saúde e de outros setores da administração pública.

Mais do que um indicador, o índice reflete a eficiência da gestão dos recursos públicos e o empenho dos profissionais que atuam diariamente para assegurar que nenhuma família em situação de vulnerabilidade social fique desassistida.

Com o desempenho alcançado, Epitaciolândia fortalece sua atuação nas políticas de proteção social e reafirma o compromisso com a promoção da cidadania, da dignidade e do desenvolvimento social, consolidando-se como referência no estado na execução das ações relacionadas ao Programa Bolsa Família.

A marca de 100% de cobertura evidencia o esforço conjunto da administração municipal em ampliar o acesso aos direitos sociais e garantir um atendimento cada vez mais eficiente às famílias que mais necessitam do apoio do poder público.