Acreano filma tempestade de granizo em Florianópolis; assista

Formação de ciclone no Atlântico deve derrubar as temperaturas no Sul e Sudeste nesta semana/ Foto: @allyfe_ferreira

O avanço de uma frente fria pelo Sul do país provocou temporais intensos na Grande Florianópolis neste domingo (30). O acreano Allyfe Ferreira, que reside na capital catarinense, registrou em vídeo o momento em que uma forte tempestade de granizo atingiu a cidade, demonstrando a severidade do clima e o impacto direto na rotina dos moradores.

As imagens captadas mostram a intensidade das pedras de gelo caindo sobre construções e vias públicas. O registro evidencia a dimensão dos riscos alertados pelas autoridades meteorológicas para a região.

O cenário presenciado na capital catarinense confirma as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu o aviso de tempestade de maior severidade (alerta vermelho) válido até esta segunda-feira (31) para trechos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Segundo o órgão oficial, há volume de chuva previsto superior a 60 mm por hora ou acumulados acima de 100 mm ao dia, acompanhados por ventos que podem ultrapassar os 100 km/h e intensa queda de granizo.

As áreas sob maior risco cobrem a Grande Florianópolis, as regiões Serrana, Norte, Sul, Vale do Itajaí e Oeste de Santa Catarina, além do Noroeste e Nordeste do Rio Grande do Sul. Entre os transtornos previstos estão estragos em edificações, corte no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e paralisações no transporte rodoviário.

A instabilidade atua associada a um sistema de baixa pressão atmosférica que se desloca em direção ao Sudeste a partir desta segunda-feira. De acordo com o Inmet, o aprofundamento desse sistema pode favorecer a formação de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico entre a segunda e a terça-feira (1º/9).

Se confirmado o desenvolvimento do ciclone, o fenômeno impulsionará a entrada de uma massa de ar frio, provocando declínio acentuado nas temperaturas em estados do Sul e do Sudeste nos próximos dias, além de manter a condição de rajadas de vento na faixa litorânea.

Veja o vídeo: