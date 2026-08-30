“Carinho do povo é a nossa pesquisa”, diz Bocalom durante carreata

Ato político percorreu vias da regional do Vila Acre com a presença de candidatos da coligação/ Foto: Ascom

A carreata de Tião Bocalom pela regional do Vila Acre, em Rio Branco, neste domingo (30), foi marcada por manifestações de apoio e contato direto com moradores. Ao lado do candidato ao Senado, Eduardo Velloso, da ex-primeira-dama e candidata a deputada federal, Kelen Bocalom, do prefeito Alysson Bestene e de outras lideranças, o candidato percorreu a região e afirmou estar sentindo nas ruas a receptividade ao projeto “Produzir para Empregar”.

Durante o trajeto, Bocalom cumprimentou moradores e recebeu manifestações de apoio. Para o candidato, o contato com a população tem servido como uma espécie de termômetro da campanha.

“Por onde quer que a gente passe, sinto que a população entendeu de coração a nossa proposta. O “Produzir para Empregar” não é só um plano de governo, é um compromisso real com o futuro da nossa cidade. Esse reconhecimento nas ruas e o agradecimento de cada morador pelo trabalho que já realizamos em Rio Branco é o que nos dá forças para fazer ainda mais”, afirmou.

O prefeito Alysson Bestene destacou a receptividade encontrada durante a carreata e avaliou que o projeto vem ganhando força junto à população.

“A cada dia que passa, fica mais claro o quanto o projeto “Produzir para Empregar”, liderado por Tião Bocalom, está crescendo e ganhando força. A verdadeira pesquisa de opinião a gente vê nas ruas, no carinho e no acolhimento do povo toda vez que a nossa equipe chega”, declarou.

Eduardo Velloso também ressaltou a participação popular durante o percurso e defendeu a união das lideranças em torno da proposta.

“É contagiante ver a energia e o carinho da população com a nossa caminhada. Vemos que as pessoas realmente estão tocadas. Estar ao lado de Tião Bocalom e Alysson Bestene nessa união nos dá ainda mais certeza de que estamos no caminho certo para continuar transformando a cidade”, afirmou.

A mobilização integra a agenda de campanha de Bocalom e faz parte da estratégia de aproximação do candidato com moradores de diferentes regiões da capital.

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