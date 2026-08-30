Homem atravessa rio no Acre com quadriculo por conta da seca

Nível baixo das águas expõe bancos de areia e permite tráfego de veículos terrestres no limite entre os dois municípios

Expedição partiu da divisa entre Jordão e Feijó com destino à comunidade Novo Posto/ Foto: Reprodução

A severidade da estiagem no interior do Acre tem transformado a paisagem e a rotina de navegação nos mananciais da região. Em registro gravado por moradores no limite entre os municípios de Jordão e Feijó, um homem travessou o leito do Rio Muru pilotando um quadriciclo, aproveitando o nível crítico das águas e os extensos bancos de areia formados pela seca.

O percurso documentado teve início na foz do Igarapé João do Santo, ponto de confluência que divide os territórios municipais. No relato, o condutor explica que realizava uma expedição de monitoramento das condições locais após três horas de viagem, com destino final planejado para a comunidade Novo Posto.

A travessia por dentro do leito do rio, que normalmente exige o uso de barcos ou embarcações de pequeno porte, passou a ser realizada por veículos motorizados terrestres em razão do baixo volume hídrico. O trajeto até a comunidade de destino foi estimado pelos ocupantes em cerca de uma hora e meia de deslocamento.

“Nós estamos aqui no Rio Muru, um lado é Jordão e o outro lado é Feijó. Estamos saindo do Igarapé João do Santo para peitar o rio por dentro. Vamos andando e fazendo uma pesquisa para ver como está a natureza, como estão os igarapés”, relatou o morador no registro em vídeo.

A redução drástica nos níveis dos rios Muru e Envira afeta diretamente o fluxo de suprimentos e o transporte de passageiros entre as comunidades rurais e as sedes urbanas da região, exigindo soluções improvisadas da população local para manter a locomoção.