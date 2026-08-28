Adailton Cruz chega com carreata de motos e buzinaço a lançamento

Adailton Cruz chega ao evento acompanhado por apoiadores/Foto: Reprodução

A chegada do candidato Adailton Cruz ao espaço de eventos Gran Reserve, em Rio Branco, na noite desta sexta-feira (28), foi marcada por uma expressiva mobilização de apoiadores. O candidato desembarcou no local acompanhado por uma comitiva que incluiu uma carreata de motociclistas.

O grupo percorreu vias da capital em direção ao ato político promovendo um ruidoso buzinaço e acelerando os motores ao longo do trajeto, chamando a atenção de motoristas e pedestres por onde passava. A movimentação serviu para anunciar a entrada da comitiva no espaço onde ocorreu o lançamento oficial da candidatura.

Ao chegar ao Gran Reserve, Adailton Cruz cumprimentou os motociclistas e eleitores que integraram o cortejo antes de se dirigir ao palco principal, onde deu início ao discurso de apresentação de suas propostas.

Dentro do espaço de eventos, o clima de entusiasmo teve continuidade com a recepção do público presente, que aguardava o candidato para o ato formal de oficialização da candidatura.