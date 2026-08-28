28/08/2026
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“Símbolo de força para a saúde”: Rueda destaca aliança com Adailton durante entrevista

Deputado federal ressaltou que a união entre as pré-candidaturas fortalece propostas essenciais para entregar um atendimento digno à população acreana

Por Fhagner Soares, ContilNet
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“Símbolo de força para a saúde”: Rueda destaca aliança com Adailton durante entrevista
Fábio Rueda/Foto: ContilNet

Durante o evento político promovido em Rio Branco, o candidato e médico Fábio Rueda concedeu entrevista e enfatizou o valor simbólico e prático da aliança firmada em torno do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Adailton Cruz. Para Rueda, a união de forças marca um momento decisivo na definição de quem vai representar as principais demandas da população nas urnas.

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“Estamos em um momento extremamente importante, no qual definimos quem vai nos representar. O dia de hoje carrega um simbolismo muito forte, porque essa aliança representa uma força significativa para a saúde do nosso estado como um todo”, destacou o parlamentar.

Propostas unificadas por um atendimento digno
Ao tratar das pautas do setor público de saúde, área de atuação comum a ambos os parlamentares, Rueda sublinhou que o trabalho conjunto visa estruturar e acelerar projetos que tragam resultados concretos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre.

“O que nos une, a mim e ao Adailton, são propostas sólidas para fortalecer os movimentos necessários na saúde. Queremos entregar ao nosso povo exatamente aquilo de que ele precisa e que merece receber: um atendimento digno e de qualidade”, concluiu o deputado federal.

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