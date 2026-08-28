Deputado federal ressaltou que a união entre as pré-candidaturas fortalece propostas essenciais para entregar um atendimento digno à população acreana

Fábio Rueda/Foto: ContilNet

Durante o evento político promovido em Rio Branco, o candidato e médico Fábio Rueda concedeu entrevista e enfatizou o valor simbólico e prático da aliança firmada em torno do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Adailton Cruz. Para Rueda, a união de forças marca um momento decisivo na definição de quem vai representar as principais demandas da população nas urnas.

“Estamos em um momento extremamente importante, no qual definimos quem vai nos representar. O dia de hoje carrega um simbolismo muito forte, porque essa aliança representa uma força significativa para a saúde do nosso estado como um todo”, destacou o parlamentar.

Propostas unificadas por um atendimento digno

Ao tratar das pautas do setor público de saúde, área de atuação comum a ambos os parlamentares, Rueda sublinhou que o trabalho conjunto visa estruturar e acelerar projetos que tragam resultados concretos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre.

“O que nos une, a mim e ao Adailton, são propostas sólidas para fortalecer os movimentos necessários na saúde. Queremos entregar ao nosso povo exatamente aquilo de que ele precisa e que merece receber: um atendimento digno e de qualidade”, concluiu o deputado federal.