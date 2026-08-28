Energisa troca geladeiras e ventiladores para 50 famílias

Famílias recebem novos eletrodomésticos em Rio Branco/Foto: Reprodução

A Energisa Acre realizou, nesta sexta-feira (28/08), a entrega de geladeiras e ventiladores novos para 50 clientes contemplados na ação do projeto Nossa Energia. Os beneficiados realizaram o cadastro durante a Expoacre 2026, e nesta etapa levaram seus equipamentos antigos para serem substituídos por modelos mais eficientes.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o uso consciente da energia elétrica e contribuir para que as famílias possam utilizar equipamentos mais eficientes em suas residências. Além da troca, os aparelhos antigos serão destinados ao descarte adequado, evitando que sejam descartados de forma irregular e causando impactos ao meio ambiente.

Um dos clientes contemplados foi Santiago Fernandes dos Santos, que recebeu uma nova geladeira e um ventilador. Ele conta que os equipamentos antigos já apresentavam sinais de consumo elevado.

“Meus equipamentos eram muito antigos e eu já tinha percebido que estavam consumindo bastante energia. Acredito que essa troca vai ajudar a reduzir o valor da minha conta. É uma iniciativa muito boa e que vai fazer diferença para mim e para minha família.”

Para a analista de Eficiência Energética da Energisa Acre, Asmiliane Fernandes, a iniciativa representa uma oportunidade de levar eficiência energética para dentro da casa dos clientes.

“A iniciativa reforça o compromisso da Energisa com o consumo consciente de energia, incentivando a substituição de equipamentos antigos por modelos mais eficientes. Com isso, os clientes contemplados podem reduzir o consumo de energia e obter economia na conta de luz. Nossas ações acontecem nos bairros de todo estado, em parceria com outros órgãos e instituições e em maiores eventos, como ExpoJuruá e Expoacre”, enfatiza Asmiliane.

O que é o projeto Nossa Energia?

O Nossa Energia é um projeto da Energisa que promove ações de eficiência energética em diferentes comunidades, levando informação e iniciativas que ajudam os clientes a utilizar a energia de forma mais consciente. Entre as ações está a substituição de equipamentos antigos por modelos mais eficientes, que podem contribuir para a redução do consumo de energia.