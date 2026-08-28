Advogado cobra providências em casos de acidentes fatais no Acre

O advogado também relembrou um acidente grave ocorrido há pouco mais de 11 meses, em Sena Madureira | Foto: Reprodução

O advogado Raynan Maia divulgou um vídeo em suas redes sociais cobrando providências das autoridades em relação a dois acidentes de trânsito que terminaram com a morte de moradores de Rio Branco e Sena Madureira. Segundo ele, apesar de os envolvidos já terem sido identificados, até o momento não teriam sido responsabilizados ou sequer ouvidos pelas autoridades.

Na capital acreana, a vítima foi o mototaxista Antônio Carlos. Já em Sena Madureira, Deyvid Silva dos Anjos morreu após ser atropelado por uma motocicleta, que segundo a polícia era conduzida por um adolescente de 17 anos. Nos dois casos, conforme relatado pelo advogado, os condutores envolvidos permanecem sem responsabilização pelos fatos.

Raynan Maia afirma que as famílias das vítimas aguardam respostas e defende que os casos tenham o devido andamento por parte da Justiça e dos órgãos responsáveis pela investigação.

“São dois casos marcados pela impunidade dos possíveis autores. Até quando essas famílias terão que esperar por uma resposta? As vítimas perderam a vida, os envolvidos já foram identificados, mas, segundo as informações que temos, sequer foram ouvidos. O mínimo que se espera é que os casos sejam investigados com seriedade e que, havendo responsabilidade, os envolvidos sejam devidamente responsabilizados. As famílias não podem ficar sem respostas.”

O advogado também relembrou um acidente grave ocorrido há pouco mais de 11 meses, em Sena Madureira, que terminou com a morte de dois jovens. Naquela ocasião, segundo ele, o adolescente que conduzia o veículo foi identificado poucas horas depois do acidente e encaminhado para internação no Centro Socioeducativo.

Ao fazer o comparativo, Raynan questiona a diferença no andamento dos casos e reforça a necessidade de que acidentes fatais sejam tratados com celeridade, garantindo às famílias das vítimas o direito de saber o que aconteceu e quais medidas serão adotadas pelas autoridades.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet