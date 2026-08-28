Polícia Civil mira facção e cumpre 10 mandados no Acre; líder foi preso

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam arma de fogo e munições

A investigação continua principalmente para rastrear a movimentação financeira | Foto: ContilNet

A Polícia Civil do Acre realizou, nesta sexta-feira (28), uma operação contra grupos investigados por envolvimento com tráfico de drogas, organizações criminosas, comércio ilegal de armas e munições e expulsão de moradores de suas próprias casas. A ação teve desdobramentos em Rio Branco, Acrelândia e Cruzeiro do Sul.

Ao todo, dez mandados foram cumpridos durante a operação, sendo oito de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. As ações envolveram equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), além de policiais de outras unidades.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam arma de fogo e munições. Em Acrelândia, uma pessoa também foi presa em flagrante por posse irregular de munições.

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De acordo com o delegado Alcino Ferreira Júnior, a operação alcançou diferentes frentes de investigação. Em Cruzeiro do Sul, uma das ações está relacionada a crimes de tráfico de drogas e homicídio, com troca de informações entre equipes do interior e da capital.

O delegado destacou ainda que parte das investigações se concentra na atuação de organizações criminosas que tentam estabelecer domínio territorial por meio da intimidação e retirada de moradores de suas residências.

Segundo Alcino, após a expulsão das famílias, alguns imóveis passam a ser utilizados pelas organizações criminosas para obtenção de recursos, seja por meio de aluguel ou revenda, além de servirem como pontos relacionados ao tráfico de drogas.

“Essa é uma atuação importante porque traz realmente uma libertação a esses bairros onde há uma atuação mais peculiar de organizações criminosas aqui na cidade de Rio Branco e em outros lugares do estado”, afirmou.

O delegado Gustavo Neves, da Draco, explicou que três mandados de busca cumpridos nesta sexta-feira estão diretamente relacionados à investigação sobre a expulsão de moradores por integrantes de facção criminosa.

Conforme o delegado, algumas das casas retiradas das vítimas já estavam ocupadas por outras pessoas, inclusive inquilinos que não tinham conhecimento da origem criminosa dos imóveis.

“Essas residências já estavam na posse de outras pessoas, pessoas inclusive de boa-fé, que alugam essas casas, e esse dinheiro vai para fortalecer o caixa da organização criminosa”, explicou Gustavo Neves.

Outra frente da operação é resultado de uma investigação conduzida pela Denarc desde 2024. Segundo o delegado Bruno Coelho Oliveira, os policiais passaram mais de dois anos acompanhando a atuação e identificando integrantes do grupo investigado.

As apurações apontam que os suspeitos seriam responsáveis pelo abastecimento de pontos de venda de drogas em Rio Branco e também em municípios do interior do Acre. Além do tráfico, o grupo é investigado pelo comércio de armas de fogo e munições, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A partir das informações reunidas durante o inquérito, a Polícia Civil solicitou à Justiça a expedição dos mandados. Somente na frente conduzida pela Denarc, foram cumpridas cinco ordens de busca e apreensão, três delas em Rio Branco e duas em Acrelândia.

“Então, praticamente todos os integrantes desse grupo foram identificados. Nós passamos mais de dois anos acompanhando todas essas ações e também o modo operante desse grupo. Eles atuavam abastecendo os pontos de droga aqui da capital e também algumas cidades do interior. Além disso, esse grupo comercializava tanto armas de fogo quanto munições e também são suspeitos de integrar organização criminosa e também do crime de lavagem de dinheiro”, disse.

Durante essas diligências, os policiais apreenderam arma de fogo e munições e prenderam o homem apontado pela investigação como principal integrante do grupo e responsável por coordenar as ações criminosas.

“Nós conseguimos apreender arma de fogo e munições e também conseguimos efetuar a prisão do principal integrante do grupo, que é o cabeça desse grupo que vinha coordenando todas essas ações criminosas. Então, nós conseguimos essa prisão e também conseguimos uma prisão em flagrante no município de Acrelândia, onde o indivíduo portava munições sem autorização”, declarou Bruno.

Em Acrelândia, outra pessoa foi presa em flagrante após ser encontrada com munições sem autorização.

Apesar das prisões e apreensões realizadas nesta sexta-feira, o trabalho da Polícia Civil ainda não foi encerrado.

A investigação continua principalmente para rastrear a movimentação financeira e identificar outros possíveis integrantes do esquema.

Segundo Bruno Coelho, o inquérito está em fase avançada e a expectativa é de que seja concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário.