Caminhoneiro é preso no interior do Acre por dirigir embriagado

Motorista foi flagrado após denúncias de que invadia a contramão na BR-317, em Xapuri

A equipe da PRF iniciou as buscas e conseguiu localizar o caminhão, que estava acoplado a um semirreboque./ Foto: reprodução

Um motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde da última quinta-feira (27), após ser flagrado dirigindo um caminhão sob efeito de álcool na BR-317, em Xapuri, no interior do Acre.

A abordagem ocorreu depois que condutores que trafegavam pela rodovia acionaram os policiais e relataram que um veículo de grande porte estaria realizando manobras perigosas, chegando a invadir a pista contrária e colocando outros motoristas em risco.

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A equipe da PRF iniciou as buscas e conseguiu localizar o caminhão, que estava acoplado a um semirreboque. Durante a fiscalização, o motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,75 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Com o resultado, o condutor recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante. Além da prisão, também foram aplicadas as medidas administrativas relacionadas às irregularidades identificadas durante a ocorrência.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Já o caminhão foi entregue a uma pessoa habilitada e devidamente identificada.

Na última quarta-feira (19), um grave acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus deixou 23 mortos e cinco feridos na BR-373, na região de Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná. As circunstâncias da ocorrência seguem sendo apuradas pelas autoridades responsáveis.