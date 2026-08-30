30/08/2026
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Advogado suspeito de provocar acidente que matou 3 na BR-364 é exonerado

João Victor Casas Lopes foi demitido da Casa Civil por decreto após colisão que matou duas pessoas entre Tarauacá e Feijó

Por Redação ContilNet
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Advogado suspeito de provocar acidente que matou 3 na BR-364 é exonerado
João Victor Casas Lopes ocupava cargo em comissão e teve demissão assinada pela governadora Mailza Assis/ Foto: Reprodução

O advogado João Victor Casas Lopes foi exonerado do cargo em comissão que ocupava na Secretaria de Estado da Casa Civil do Acre. A demissão consta no Decreto nº 16.446-P, assinado pela governadora Mailza Assis Cameli e publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado neste domingo (30). João Victor é investigado como condutor do veículo envolvido em um acidente de trânsito que provocou mortes na BR-364 na madrugada de domingo.

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O servidor ocupava um posto no Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento (referência CAS-8), para o qual havia sido nomeado em novembro de 2025.

Diário oficial/ Foto: Reprodução

A colisão ocorreu por volta das 4h20 no km 15 da rodovia BR-364, no trecho entre as cidades de Tarauacá e Feijó. De acordo com informações registradas pelas equipes policiais a partir de relatos de testemunhas, duas motocicletas que trafegavam no mesmo sentido foram atingidas pela traseira por um automóvel modelo Jeep Renegade branco que transitava em velocidade elevada.

Com a violência do impacto, Antônio Carlos Parente da Silva e Verony Sá Costa Viana Silva morreram ainda na pista de rolamento. Outra ocupante das motos, identificada como Nahyure Antonieta Gomes de Oliveira, sofreu ferimentos graves e foi socorrida para a emergência do Hospital de Tarauacá. Uma quarta pessoa envolvida, Ocelio José Souza da Silva, já havia recebido atendimento e sido levada à unidade de saúde antes da chegada dos socorristas e da polícia.

Acidente com mortes entre Tarauacá e Feijó provoca exoneração de servidor da Casa Civil/ Foto: Reprodução

Segundo o boletim da Polícia Militar, João Victor permaneceu nas imediações da cena do acidente e apresentava sintomas característicos de embriaguez alcoólica, tais como olhos avermelhados, desorientação espacial e alteração na fala.

Diante do quadro presenciado e dos relatos colhidos no local, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao motorista. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, onde permanece à disposição da Justiça.

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