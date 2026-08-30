Tião Bocalom realiza terceira carreata de campanha pelas ruas de Rio Branco

Mobilização no Segundo Distrito reuniu o prefeito Alysson Bestene e o candidato ao Senado Eduardo Veloso neste domingo

Ato de campanha teve ponto de partida na Vila Acre e percorreu bairros do Segundo Distrito/ Foto: Reprodução

O candidato ao Governo do Acre Tião Bocalom (PSDB) realizou, na tarde deste domingo (30), a terceira carreata de sua agenda de campanha em Rio Branco. O ato político percorreu vias do Segundo Distrito da capital e reuniu lideranças da coligação na reta final de mobilização de rua.

A atividade contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene (PP), e do candidato ao Senado Eduardo Veloso (Solidariedade), que cumpriram todo o itinerário ao lado do postulante ao Palácio Rio Branco.

A concentração dos militantes e correligionários teve início no período da tarde na região da Vila Acre, às margens da rodovia AC-40. O comboio reuniu carros de passeio, caminhonetes e motocicletas.

O itinerário escolhido pela organização da campanha atravessou diferentes bairros da regional do Segundo Distrito, com buzinaço e aceno a moradores ao longo do percurso. O encerramento da mobilização ocorreu na região da Gameleira, no centro histórico da cidade.

Durante o evento, Bocalom comentou a presença do público no trajeto e avaliou o andamento de suas agendas de rua na capital acriana.

“A adesão das pessoas ao longo de todo o caminho mostra a força do nosso projeto e a confiança da população. Estamos percorrendo os bairros, conversando com os moradores e apresentando propostas reais para o futuro do Acre. Essa energia das ruas reforça a nossa caminhada”, declarou Bocalom.